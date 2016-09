Le frasi più belle di Samantha Jones

/ -























C’è chi spera che il terzo film di Sex and the City venga prodotto. E c’è chi, come Sarah Jessica Parker, non rinuncia all’opzione su una nuova stagione. Che sia la volta buona di una reunion tra le quattro ragazze di New York City più amate di sempre?

L’attrice poche ore fa ha infatti rotto il silenzio sul suo desiderio di riportare ancora una volta in scena il suo personaggio più amato dal pubblico, Carrie, rilasciando un’intervistata a Press Association: «Nessuna di noi ha mai detto no ai produttori. Non so se sarà un film o una nuova stagione, ma rimarrà una questione aperta che discuteremo ancora a lungo».

Che si realizzi o meno Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha rimarranno per sempre nei nostri cuori. Non solo per averci fatto ridere e credere nell’amicizia sopra a ogni cosa per 12 lunghi anni, ma anche per averci insegnato a non vergognarci di parlare apertamente di sesso o, nel caso di Sam, di interventi estetici ed esfoliazioni chimiche.

Ecco perché noi SATC lo vogliamo ricordare così, all’insegna della bellezza, vista dagli occhi di Samantha Jones, interpretata dall’irriverente Kim Cattrall.

Nella gallery il suo beauty best of, dal quale imparare qualcosa. Pur sempre da prendere con le pinze e un pizzico di ironia come, del resto, le sue tre migliori amiche hanno sempre fatto.