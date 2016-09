Brigitte Bardot, 82 anni in bellezza

/ -















































































Quando ha compiuto 80 anni, due anni fa, ha dichiarato: “Me ne infischio!”. Conoscendo il personaggio, siamo sicuri che è dello stesso parere, malgrado i due anni in più. Perché il suo anti-conformismo, autentico, è ormai leggendario, quasi quanto la sua misantropia. Brigitte Bardot, una delle ultime vere dive in circolazione, non fa sconti a niente e a nessuno. Nemmeno alla sua leggendaria bellezza, della quale dice di non interessarsi più, che anzi guardando le foto da giovane le pare appartengano a un’altra persona.

Per quanto ci piaccia la Bardot attuale, non si può non celebrare la bellezza che era un tempo e icona ancora oggi. Con quel suo sex appeal sottile e allusivo, somma di caratteristiche sue peculiari che l’hanno resa quello che è. Dal mitico broncio, all’acconciatura imitatissima, dal fisico mozzafiato a quell’allure da francese doc che sembra che il mondo le scorra sotto i piedi senza mai toccarla davvero.

Brigitte Bardot ha sempre incarnato uno stile di bellezza da Lolita, quasi da “ragazzina della porta accanto” e un look innovativo e moderno, attualissimo ancora oggi e imitatissimo. Alcune modelle, come Claudia Schiffer e Valeria Mazza, sono diventate famose grazie alla loro somiglianza con BB. Così come Laetitia Casta. Oggi chi le assomiglia più di tutte è, forse, Georgia May Jagger.

Il look di Brigitte Bardot era innovativo per la freschezza del volto e della pelle, certo non tipico per quell’epoca in cui si amavano look costruiti nel minimo dettaglio. Famose e iconiche le sue acconciature, in particolare il noto “choucroute”, una sorta di beehive cotonato e destrutturato ma anche il semi-raccolto spettinato e volumizzato alle radici, la fascia tra i capelli e lo stile hippie chic dalla chioma lunga e naturalmente mossa. BB insomma amava sfoggiare volumi extra per i capelli e si racconta che il regista Jean Luc Godard abbia cercato, invano, di abbassare l’altezza delle sue pettinature.