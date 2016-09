Auguri Dita, regina della seduzione

/ -

























































Nata sotto il segno della bilancia, e si vede, si muove con grazia e delicatezza e non ha mai un capello fuori posto, Dita Von Teese compie 44 anni. La donna che ha saputo rendere glam lo streep-teese, trasformandolo in un’arte apprezzata da uomini e donne, dice di essere «pagata per sedere in un bicchiere di champagne». Eppure nonostante usi il suo corpo per comunicare con il mondo ha l’anima da femminista. «La seduzione per me è vivere secondo le proprie regole e creare un universo in cui gli altri desiderano essere invitati». Per arrivare a questa consapevolezza Dita ha impiegato degli anni.

Quando era la bionda del Michigan Heather Sweet, figlia di un meccanico e di una manicurista, non aveva le stesse certezze. Ha studiato danza classica, che le ha dato la sicurezza nel suo corpo e l’abitudine a guardarsi allo specchio con pochi vestiti addosso. Ha lavorato in un negozio di lingerie e poi agli inizi degli anni ’90 la svolta. Con la scoperta del Burlesque, la sua icona di riferimento diventa Betty Page e in quel momento decide di trasformarsi in una star fetish e bondage, facendo venire allo scoperto la sua anima da Dita.

Da lì tutto il resto è storia. Il suo look iconico, pelle di porcellana, capelli neri corvino in stile Old Hollywood, labbra rosso scarlatto, manicure con unghie a mandorla e mezza luna bianca, è diventato aspirazionale per molte donne e un sogno per tanti uomini.

È un’inguaribile tradizionalista che crede nel matrimonio. Dopo Marilyn Manson, il rocker dannato con il quale per 7 anni ha condiviso tutto, incluso lo smalto nero, non si è più risposata. Avrebbe voluto avere un figlio nei suoi vent’anni, ma la situazione le è sfuggita di mano. Ha provato ad avere una relazione con un’altra donna, ma non si è mai innamorata se non di uomini. «È supercool poter provare qualcosa per una persona a prescindere dal sesso. Trovo la bisessualità super evoluta. Mi piacerebbe poter dire di essere bisexual, ma purtroppo sono eterosessuale e monogama», ha dichiarato in un’intervsta al The Sunday Times. Da circa due anni è in una relazione fissa con Adam, che non ha niente a che fare con il mondo dello showbiz.

Habitué degli show del Crazy Horse di Parigi come regina del Burlesque e dell’erotismo; musa di Christian Louboutin che le disegna scarpe su misura e con il quale ha creato una collezione sexy di lingerie; autrice di un libro sulla bellezza Your Beauty Mark: The Ultimate Guide to Eccentric Glamour, per aiutare tutte le donne a essere attraenti; attrice nella giovane età e adesso cantante, con una voce da gattina ha performato per alcuni brani del suo album, Soundtrack for Seduction (Rex), inciso in edizione limitata su vinile rosa.

La regina del neo-burlesque, che sembra abbia glamour che scorra nelle vene, non è però diversa da tante donne normali. Anche lei è obbligata a tingere i suoi capelli ogni due settimane per nascondere la ricrescita. Perché essere belle è un impegno, che costringe a stare continuamente alle prese con lo specchietto per ritoccare il rossetto. Auguri Dita, manifesto vivente della bellezza che si può conquistare.