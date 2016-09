Emma Marrone, anima rock e tocco glam

/ -





















































































































Sembra di conoscerla da una vita eppure sono solo sei anni che sentiamo parlare di Emma Marrone. Dal 2010, quando vinse il talent Amici e da quel momento la carriera di cantante è stata tutta in discesa. O in salita, dipende dai punti di vista. Un crescendo di partecipazioni a manifestazioni importanti, come i due Sanremo che l’hanno vista come cantante, dei quali uno vinto e un’altra edizione nel ruolo di valletta (molto poco a suo agio, diciamolo) e l’Eurosong Festival. Prima, durante e dopo, una serie infinita di concerti e il ruolo di giudice proprio in quel talent che la vide concorrente, Amici. Quest’anno accanto alla cantante Elisa, un duetto niente male.

Assodato che la ragazza originaria del Salento ha davvero bruciato le tappe, non possiamo non imputare parte della cosa alla grinta che la contraddistingue e che fa di lei un personaggio anomalo nel panorama musicale italiano, più simile alla cantante americana Pink che a qualunque altra artista nostrana. Grinta, dicevamo e un’anima rock che, all’occorrenza, è capace di sfoderare un tocco elegante e sofisticato, a giudicare dai look, sempre curatissimi e soprattutto sul palco, durante le esibizioni.

Che si tratti di boxer braid, di wavy bob, di chignon, nulla è mai lasciato al caso, tantomeno nel make up, che la vede sfoggiare spesso sofisticati smokey eyes. Tra i look che si ricordano c’è proprio quello dell’Eurosong, con chioma raccolta e trattenuta da una treccia frontale e foglie dorate, con tanto di black smokey. Oppure le mise di Sanremo: nel 2011 è stata la prime a sfoggiare l’acconciatura must have del momento, quel taglio sidecut, rasato su una tempia e con ciuffo lungo all’opposto (proprio l’acconciatura che ancora oggi porta Pink….). Mentre nel 2012 ricordiamo ancora le finger waves effetto bagnato della serata di chiusura, quando vinse e pianse sul palco, con tanto di trucco sofisticato, of course.

La versatilità dunque, come sua cifra di stile, mai uguale a se stessa anche al mare, dove è capace di mostrarsi con un perfetto pin up look con tanto di foulard o in aeroporto, casual e con top knot di ordinanza. Con onde effetto Hollywood sul front row di una sfilata di moda e con un mini-chignon tiratissimo alla presentazione del nuovo disco. Inafferrabile Emma, viene da dire. Ancora più se si pensa alla sua vita sentimentale: qui scatta subito l’empatia e il ricordo di un’altra americana, l’attrice Jennifer Aniston mollata dal marito bellone che si sposa e mette su famiglia con un’altrettanto bellona.

Che dire? Per ben due volte Emma è stata lasciata, da Stefano De Martino che ha rimediato con Belén Rodriguez facendoci subito un figlio e dall’attore Marco Bocci che si è sposato con Laura Chiatti che gli ha dato ben due pargoli. Effetto Emma, potremmo dire? Sarà, ma la ragazza ha incassato alla grande i colpi uscendone più forte e grintosa che mai. Oggi è impegnata in una serie di affollatissimi tour e ha appena inciso un disco con il cantante del momento, quell’Alvaro Soler che ci fa ballare da due estati.

Un’ultima raccomandazione: per le amanti dei beauty look di Emma si consiglia di guardare i suoi video, una miniera di spunti e idee da replicare.