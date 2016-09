Tutte le donne di Brad

/ -





































































In fatto di fascino femminile senza dubbio Brad Pitt si può considerare un abile sperimentatore, data l’eterogeneità delle sue conquiste, unite solo da un tratto comune: il mestiere di attrice. Dagli anni ’90 a oggi è infatti passato da Juliette Lewis, freak e rockettara, all’esatto opposto, l’algida Gwyneth Paltrow. Dalla bella “ragazza della porta accanto” Jennifer Aniston alla bellissima inarrivabile e tormentata Angelina Jolie. E, se si dà credito ad alcune voci, potrebbe ora essere in procinto di ri-sistemarsi con una francese dal fascino chic come Marion Cotillard, attrice anche lei, nemmeno a dirlo. Certo più simile a un altro attore dalla conquista seriale come Johnny Depp, passato da Winona Ryder a Vanessa Paradis che a Leo DiCaprio, le cui fidanzate paiono essere fatte con lo stampino, tutte uguali, bellone, modelle e bionde. Che noia! Come l’omologo George Clooney che, preciso come un orologio a cucù, le preferiva more e mediterranee e soprattutto dotate di timing: dopo due anni trascorsi con ciascuna, il bel George sembrava dire: “Next, please!”.

In quanto all’amico (di George), Brad, si potrebbe ipotizzare che oltre all’eterogenesi dei generi a lui interessi anche l’eterogenesi dei fini. Certamente con ognuna ha vissuto momenti particolari e non uguagliabili, pezzi di vita ed esperienze che lo hanno portato su diverse sponde. L’amore giovanile con la Lewis, durato dal 1991 al 1993 ha lasciato all’attrice, secondo quanto da lei affermato, una conoscenza musicale che poi l’ha condotta sulla strada del rock suonato con una propria band, dunque possiamo immaginare tranquillamente le loro notti all’insegna di “sex, (maybe) drugs and rock’n roll”. Fine della storia, fine delle notti brave, poiché non ci immaginiamo di certo la successiva fidanzata, l’algida Gwyneth Paltrow conosciuta sul set del film Seven nel 1995, alle prese con notti brave, musica, alcol e feste rockettare. Anche se all’epoca la mania salutista non l’aveva ancora colpita in pieno, l’immagine decisamente wasp e le origini familiari non lasciavano presagire nulla più che serate trascorse a parlare di cinema, arte e cibo sano. Recentemente l’attrice ha dichiarato di essere stata molto innamorata di Brad e che anche suo padre, il regista Bruce Paltrow, lo adorava. Ma tant’è… è andata così! E anche una delle coppie più belle e amate e invidiate degli anni ’90 è scoppiata.

Avanti un’altra, dunque ed eccoci a Jennifer Aniston, all’epoca famosa come la pasticciona Rachel di Friends, conosciuta nel 1998 durante, pare, un appuntamento al buio e sposata nel 2000 con festone d’ordinanza zeppo di amici vip. Le nozze non hanno portato bene alla bionda attrice che, all’epoca della relazione con il fascinoso attore all’apice della carriera, veniva considerata una “fortunata ragazza”. Ammettiamolo, la perfettina Jen ha fatto un favore a tutte noi personcine normali, facendoci credere, almeno per un attimo, che a tutte Cupido concede una speranza, che anche l’attore più bello e invidiato e desiderato possa voltarsi dalla nostra parte e metterci un braccio intorno alle spalle. E al grido di “Grazie Jen, go Jen…” abbiamo assistito alle nozze tra i due, a Malibu con successiva luna di miele alle Seychelles e ammirato le numerose foto con lei puntualmente abbarbicata alla spalla di lui, perennemente sorridente e con famosa chioma più fulgida e splendente che mai. Ma si sa, l’invidia degli dei è sempre lì a bussare alla porta e a quella dei coniugi Pitt-Aniston si è presentata nel 2000, sotto le spoglie ammaliatrici della bella di turno, anzi bellissima e tenebrosa: Angelina Jolie… un copione cinematografico non sarebbe stato scritto meglio! Facile per i due innamorarsi sul set del film Mr. e Mrs. Smith, tanto più dopo quanto affermato qualche tempo fa, con molta poca eleganza ammettiamolo, da Pitt che ha definito il matrimonio con la Aniston “triste e patetico”, affermando che non viveva una vita interessante e che per questo accettava ruoli con personaggi dalle vite particolari perché la sua non lo era. Adesso capiamo perché Jennifer Aniston pare non essersi mai ripresa del tutto dalla mazzata del divorzio, ma anche perché da quel momento, sempre noi personcine normali, abbiamo immediatamente solidarizzato con lei, all’improvviso diventata “la sfigata di turno”.

Con Angelina, sposata anche lei, tutta un’altra storia: oltra alla personalità stramba, con una vita vissuta abbastanza border line, il biondo Brad si è ritrovato all’improvviso a essere padre all’epoca di un bimbo, diventati poi sei nel corso degli anni, condividendo anche l’impegno sociale fino a creare la Fondazione Jolie-Pitt. Il resto… è storia di questi giorni…. The next, please!