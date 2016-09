Mamma, sei pesante! Anzi no

La mamma è sempre la mamma? Non c’è discussione. A giudicare, poi, da quel sussurrato “Però ti voglio bene…”, la risposta non può che essere definitivamente sì.

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, perfetta nativa digitale, sceglie Instagram per ironizzare sul suo rapporto con la mamma e pubblica un video dove mostra – con padronanza di scena e sense of humor – quei microconflitti tipici di uno “scontro generazionale”.

Mamma….non si può zoomare su Instagram. #VivaLaMamma Un video pubblicato da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 28 Ago 2016 alle ore 10:48 PDT

Non si è fatta attendere la risposta di mamma Michelle che, con la medesima verve della figlia diciannovenne e piglio deciso, inscena tre classiche situazioni famigliari su temi topici: il disordine, la pigrizia, l’abbigliamento.

Ed ecco la mia risposta al video sulle #mamme !! Abbelle, anche voi figlie ci fate tribulare !!!! #Figlieingrate #vestitiperduti #genitoriefigli ❤️❤️ @therealauroragram Un video pubblicato da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 10 Set 2016 alle ore 08:25 PDT

«Auro, non mi rubare i vestiti dall’armadio!»

Alzi la mano chi, per semplice gioco o per indossarli davvero, non lo ha mai fatto! Un rituale obbligato per ogni bambina/adolescente che vuole apparire bella come la donna che più ammira…

Eppure, il banale “invito” a non rubare i vestiti dall’armadio può avere molto a che vedere con il ruolo educativo di una madre sul fronte della femminilità. Detto a una figlia, nasconde il messaggio intrinseco: “Impara a essere originale, sviluppa il tuo senso estetico. Individua e crea uno stile personale che ti contraddistingua. In altre parole: scopri te stessa e la tua unicità!”.

«Auro, hai messo a posto tutto?»

Il disordine è creatività: ce lo hanno confermato innumerevoli ricerche e le vite – davvero molto disordinate – di vari personaggi geniali. Eppure, imparare a fare ordine nelle proprie cose è un esercizio mentale di fondamentale importanza. Significa allenare la mente a mettere ogni cosa al posto giusto e trovare un posto giusto per ogni cosa. Nei momenti o nelle situazioni di caos che la vita può riservare, quest’abilità costituisce un requisito essenziale e determinante. Imprescindibile.

«Auro, vai a sudare un po’… Non stare sempre su quel divano!»

Annoiarsi fa bene, dicono che sviluppi la creatività. Dovremmo annoiarci un po’ ogni giorno, per allentare il ritmo, stimolare la fantasia… Altra cosa è però quell’indolenza che rallenta la voglia di fare e che rischia di tradursi in vera e propria pigrizia, deleteria per mente e corpo. “Sudare” è quindi la chiave per riattivare i pensieri, tenere il fisico in forma, allenarsi ad affrontare sforzi e sfide. Una prova di impegno e resistenza fisica ma anche mentale.

“Mamma, sei pesante!”, è vero. Ma quanto equipaggiamento per la vita riesce a dare, con le sue insistenti e inflessibili pretese, questa emerita rompiscatole?

La giovane Aurora la sua risposta ce l’ha già.