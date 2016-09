Buon compleanno, indimenticabile Amy!

/ -

























































Ha smesso di brillare troppo presto Amy Winehouse. Il suo grande talento, la voce onirica, l’interpretazione profonda non appartengono più a questo mondo, eppure, a distanza di cinque anni dalla sua tragica scomparsa, il mondo della musica (e non solo) continua a rimpiangerla e a mantenerne sempre vivo il ricordo attraverso infiniti tributi alle melodie, all’inconfondibile stile, all’iconica allure.

Precorritrice di quella nuova generazione di artisti del “soul bianco” (che annovera fra i suoi esponenti anche Adele e Duffy), Amy Jade Winehouse ha collezionato in pochi anni numerosi premi, fra cui cinque Grammy Awards. Uno dei suoi maggiori successi, Love is a losing game, è stato anche sottoposto come testo d’esame a Cambridge, facendone un paragone con i poemi di Sir Walter Raleigh.

Segnata da un’infanzia difficile, e in continua lotta con disturbi alimentari e la dipendenza da alcol e droga, Amy è arrivata al successo serbando in sé, e nella sua malinconia artistica, un doloroso senso di autodistruzione. Quello che l’ha inesorabilmente condotta alla morte, avvenuta il 23 luglio del 2011, nella casa londinese di Camden Square.

Un drammatico epilogo per la compianta artista, che ha tuttavia dato origine, per volontà della famiglia Winehouse, alla Amy Winehouse Foundation, una fondazione che lavora per prevenire gli effetti della droga e dell’abuso di alcol sui giovani. Inaugurata il 14 settembre del 2011, giorno in cui Amy avrebbe compiuto 28 anni, la Fondazione annovera tra i suoi scopi anche quello di sostenere, informare e ispirare i giovani vulnerabili e svantaggiati per aiutarli a raggiungere il loro pieno potenziale.

Del resto erano proprio i giovani che Amy avrebbe voluto aiutare. Lei sì che avrebbe potuto perfettamente comprendere quel disagio interiore che in tanti, troppi, ancora oggi sono costretti ad affrontare.