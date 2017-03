I 5 benefici dello shopping cosmetico online

1. «Abbatte i confini geografici».

2. «Può essere fatto nei propri tempi, nelle 24 ore».

3. «È a portata di mobile, quindi adatto a chi come i commuters sono sempre on-te-go».

4. «Offre una panoramica a 360° di quello che c’è sul mercato, delle novità e delle promozioni disponibili».

5. «Permette di raccogliere più informazioni sul prodotto da acquistare, prima di pagarlo».

Sono i cinque motivi top per i quali vale la pena provare a comprare online (anche cosmetici) elencati da Filippo Manucci, Amministratore Delegato Alès Groupe, che include brand come Phyto e Lierac. L’azienda è stata la prima in Italia a lanciare un e-commerce innovativo, che utilizza il metodo Pick & Pay.

«Si tratta di un modo intelligente per avvicinare il consumatore all’acquisto online e per non allontanarlo dal retail. Il momento della selezione va fatta virtualmente con il beneficio di trovarsi nel più grande flagship store di questi brand, per poi scegliere in quale farmacia andare a ritirare i prodotti nelle 24 ore. Magari proprio in quella sotto casa, dove resta il contatto con il farmacista, la consulenza personale e la possibilità di testare il cosmetico prima di portarlo a casa».

«Secondo gli ultimi dati sugli acquisti online del 2016, gli italiani hanno comprato 18 milioni di prodotti, di cui 5 milioni sono cosmetici e la maggior parte degli acquirenti sono donne. Comprare online si addice alla loro forma mentis perché permette di esplorare le possibilità, informarsi prima di andare nel negozio, nel nostro caso in uno dei 1200 punti vendita in tutta Italia, e pagare quando sono convinte di quello che desiderano. L’e-Commerce aggiunge e completa l’esperienza classica migliorandola e rendendola il risultato di pluri-infomazione che riflette il nostro nuovo stile dei vita, sempre connesso».