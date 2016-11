Sulla bellezza ai tempi del web

Tempi ridotti per fare tutto, comportamenti multitasking applicati a vita privata e lavorativa, richiesta simultanea di risultati immediati e a lungo termine. Queste le esigenze web-generated che stanno cambiando la nostra vita, quella davanti allo specchio inclusa. Perché anche quando si parla di bellezza le donne vogliono tutto e subito.

LA PROSPETTIVA È DIGITALE

«Il web informa ed è un propulsore all’acquisto, perché dà risposte e soluzioni istantanee anche attraverso l’e-commerce», conferma Claudia Melzi direttore marketing di AlèsGroupe. «I consumatori hanno più potere e usano lo strumento digitale per far sentire la loro voce, così come i brand beauty lo utilizzano per instaurare un dialogo con loro per capirne i bisogni e per comunicare la propria filosofia».

LA DONNA SEMPRE PIÙ RISOLTA

«L’informazione aiuta le donne ad essere più consapevoli e ad accettare i cambiamenti legati all’età come un’evoluzione che richiede impegno e voglia di prendersi cura di sé. In quest’ottica la carenza di tempo pilota la scelta di cosmetici che tengano conto di parametri come lo stress o l’esigenza di andare a colpo sicuro con prodotti facili da usare, pratici ed efficaci. La nostra risposta a questi bisogni è stata e continua a essere l proposta di linee cosmetiche con un target e dalla concentrazione di attivi sempre più alta per garantire il massimo dell’efficacia e la visibilità immediata degli effetti istantanei».

IL PRODOTTO EMBLEMA DELL’OGGI

«I cosmetici che si possono definire veramente di ultima generazione sono altamente specifici, estremamente innovativi e frutto di contaminazioni con altre branche della ricerca. Rispondono a questo identikit alcuni prodotti problema-soluzione già patrimonio del marchio ma adesso estremamente attuali, quelli della linea Le Spécifiques di LIERAC. Li chiamiamo prodotti problema-soluzione. Tra questi Arkéskin+, che nasce per contrastare i mutamenti della pelle legati alla menopausa riprendendo gli ultimi studi di endocrinologia sulle variazioni ormonali; Mésolift, che propone cocktail vitaminici, sul modello della mesoterapia estetica, per infondere energia alla pelle affaticata; Déridium, nato dalle conoscenze in materia di cicatrizzazione tissutale per ridurre la visibilità delle rughe; infine, Diopti, una linea che si ispira alle ultime ricerche in materia di oculistica per contrastare borse, occhiaie, fatica che segnano lo sguardo di una donna».

LA COSCIENZA È SEMPRE PIÙ GREEN

«La rivoluzione digitale ha fatto crescere in modo esponenziale anche la consapevolezza per l’ambiente. Si è più attenti al pianeta e al rispetto dei cicli biologici dell’essere umano e della natura. In questo panorama la Crema Lavante PhytoElixir di Phyto, con una concentrazione prodigiosa di attivi che richiede meno passaggi è un prodotto emblematico della nostra epoca: a basso consumo d’acqua e senza tensioattivi classici, ma con la saponaria una pianta dalle proprietà detergenti. Perché oggi sia le più giovani internaute sono informate, hanno un’etica sviluppata e sono propense a fare scelte sostenibili, sia le cosiddette Old Gold, donne big spenders, esigenti e molto attente alla cura di sé hanno piena consapevolezza dei danni che può fare la chimica se non controllata».

LE OSSESSIONI RESTANO LE SOLITE

«Le rughe e i problemi che interessano il contorno occhi sono i primi segni del passare del tempo che fanno scattare l’allarme, perché più visibili anche attraverso i device. Mentre i capelli mantengono il primato tra le ossessioni a tutte le età. Le over 65 il problema lo vivono per l’assottigliamento della fibra che con Phytodensia di Phyto, Shampoo, Pre-shampoo e Dopo-Shampoo riusciamo ad affrontare in maniera pragmatica».