Come rendere memorabili i ricordi

Oscar Wilde diceva che la memoria è “il diario che portiamo in giro con noi“, ma affinché quest’ultimo sia pieno di ricordi, di sensazioni, di pensieri, di sapori, di sorrisi e di immagini, che anche dopo anni riescono a emozionare, è la prima che va nutrita. Ricordare non è semplicemente memorizzare il passato ma ricostruirlo e rielaborarlo in storie che ci rendono quello che siamo. Alcuni momenti della vita più di altri meritano di stare con noi per sempre e per questo sono il regalo migliore che si possa fare.

1. Per farli rivivere e donarli, scriverli in un diario è il modo più facile ed efficace, perché i ricordi si rianimano ogni volta che viene consultato lo scrigno che li raccoglie. Digitale o manuale che sia, deve riportare frasi che hanno lasciato un segno, come ha scelto di fare l’artista Silvia Tosi che trascrive su tela nei suoi quadri personalizzati, ShortLove Message, messaggi di gioia e d’amore.



2. Con le foto luoghi, avvenimenti, incontri resteranno catturati per sempre nell’archivio della memoria. Già ostaggio di quella umana, anche quella digitale può cristallizzarli, quando i ricordi diventano raccolte di scatti sui social, o brevi video, come quelli creati dal nuovo sistema operativo iOS10 che, grazie alla funzione Memories raggruppa foto per geolocalizzazione o per data degli scatti. Nella versione più old-fashion i fotolibri, da vedere e rivedere, aiutano a rileggere e celebrare all’infinito i migliori momenti trascorsi.



3. Un gioiello, per antonomasia è il migliore simbolo per suggellare un ricordo, un evento, un momento d’amore, una storia. Perché rende questi preziosi e sempre vivi ogni volta che viene indossato. È personale ma anche tramandabile, in quanto cattura lo stile e l’anima di chi l’ha vissuto. Con questa missione nascono Comete Gioielli, creati da maestri orafi dal 1975, esemplari di raffinata artigianalità che li rende custodi di un tempo non Proustiano, perché non più perduto. Con diamanti su letti d’oro raccolti in fiori luminosi dalla leggerezza della rugiada, vestono come punti luce che illuminano la memoria e che superando la temporalità diventano pregiate registrazioni di emozioni da condividere come tesori di famiglia.

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -







4. La musica è una potente linfa per i ricordi. Cattura pezzetti di vita vissuta che raccolti in una playlist da sentire e risentire catapulta come una time-machine a momenti del passato. Quelli in cui ogni vibrazione sonora creava il tessuto emozionale di un’esperienza indimenticabile.