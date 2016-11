Emozioni e ricordi possono stare con noi per sempre

Quali emozioni sono come pietre preziose da incastonare nella nostra mappa del tesoro dei ricordi? Quali emozioni possono ridare al ricordo lo slancio e la leggerezza di un sogno.

Non c’è una sola risposta a queste domande perché una della cose più belle delle emozioni della vita è che sono solo nostre e di chi ci sta accanto.

Abbiamo giocato con le nostra fantasia per stendere una lista delle occasioni da ricordare unendo creatività e romanticismo.

Comete Gioielli ha dedicato alla donna che si veste di storie memorabili una collezione di gioielli che vi presentiamo nella gallery.

BACI

IL RICORDO: Il primo bacio.

IL SOGNO: Che ci si baci di più, sempre.

Sembra impossibile sugellarlo con un gioiello anche perché la maggior parte delle volte non si può attribuire alla storia così tanta “certezza”.

Dopo anni però tutte le coppie si baciano meno e sicuramente troppo poco.

Per ridare ai vostri baci passione e magia proviamo ad azzerare e a tornare indietro nel tempo per dedicare proprio a quel primo bacio un ricordo speciale.

La cabala del 7

IL RICORDO: I 7 anni insieme.

IL SOGNO: Che la fortuna accompagni i prossimi 70.

Storie metropolitane raccontano delle crisi dei 7 giorni, dei 7 mesi e dei 7 anni. Che ci si voglia o no credere (noi non ci crediamo) è molto divertente l’idea di sugellare un amore che dura, che cresce e che vive di progetti insieme. I simboli di portafortuna possono essere con noi sempre e male non fa.

IL NATALE

IL RICORDO: Il primo Natale ufficiale (da sposati o no poco conta).

IL SOGNO: Che ci sia sempre l’emozione della notte di Natale.

Superato l’enpasse organizzativo di suddivisione del tempo tra le famiglie di entrambi, che abbiate preso la decisione di volare al mare, di fare 3 pranzi e 2 cene in famiglia o di stare chiusi in casa dandovi per malati ci sarà un momento in cui voi due, solo voi due vi direte Buon Natale Amore. Ricordatelo per sempre perché sarà solo vostro.

LA NASCITA DI UN FIGLIO

IL RICORDO: Mille emozioni fortissime.

IL SOGNO: Averlo con voi è già il sogno più bello.

Che siate tradizionalisti o anticonformisti, inguaribili romantici o incalliti cinici la nascita di un figlio non si dimentica davvero mai. L’emozione è fortissima e i profumi rimarranno per sempre nella mente; un ricordo indelebile di per sé che si accompagna da sempre a un gioiello per la mamma che la tradizione vuole sia poi donato proprio al figlio.