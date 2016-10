12 parruchieri a Milano

I capelli per i meneghini sono il biglietto da visita più importante. Taglio e colore vengono, forse prima, di un outfit. Ecco perché, che voi siate di Milano o non, dovete provare uno dei saloni in città.

Sì, ma quale? Ce ne sono tantissimi, dai più storici alle new entry. Noi ne abbiamo selezionati 12, dove anche noi di Glamour andiamo a fare la messa in piega.

Puntate di più sul colore, anche pastello? O preferite il classico shatush? Volete rivoluzionare il look con un taglio underground o siete tradizionaliste, quelle che “una spuntata e basta”?

Nella gallery i paruchieri dove andare. Trovate tutto: gli indirizzi, il perché ci piace e il plus. A voi la scelta!